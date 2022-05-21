МИД Италии: мир ждет «продовольственная война» из-за проблем с экспортом украинского зерна

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что мир ждет «продовольственная война», если и дальше невозможно будет экспортировать зерно из Украины. Об этом он сказал в интервью газете La Stampa.

По его словам, преодолеть нехватку пшеницы и зерновых можно лишь создав защищенный коридор, который обеспечит транспортировку украинского зерна по морю.

«Наземными маршрутами это слишком сложно… В противном случае мы столкнемся не с простым продовольственным кризисом, а с продовольственной войной с неисчислимыми последствиями», — сказал итальянский дипломат.

Доля российского и украинского зерна (пшеницы и ячменя) на мировом рынке составляла до 30%, кукурузы — до 20%, подсолнечного масла — почти до 75%.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против России являются атомной бомбой, из-за которой невозможно будет прокормить народ.

Накануне в МИД РФ заявили, что возобновление экспорта зерна из портов Украины произойдет в ближайшее время, если «внешние кукловоды» убедят Киев убрать минные заграждения.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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