Военная спецоперация РФ на Украине. День 87-й

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Тем временем немецкие и итальянские власти разрешили своим компаниям открывать счета в рублях, чтобы оплачивать российский газ, но без нарушения санкций — агентство Reuters со ссылкой на источники.

Берлин уведомил своих импортеров, что рублевые банковские счета можно открывать, но при условии, что сама оплата будет производиться «не в российской валюте».

Тем не менее агентство отмечает, что не все страны ЕС понимают, какие действия легальны, а какие нет, так как официальные лица союза рекомендовали не открывать рублевые счета в «Газпромбанке».