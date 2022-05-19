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Производитель «Боржоми» решил безвозмездно передать долю в компании Грузии

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David Mdzinarishvili/Reuters

Производитель минеральной воды «Боржоми» — IDS Borjomi International решил безвозмездно передать долю в бизнесе правительству Грузии. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на полученное от компании распоряжение.

«Компания IDS Borjomi International, производитель минеральной воды «Боржоми», после переговоров с правительством Грузии сделала официальное предложение о безвозмездной передаче властям страны доли своих акций, принадлежащих «Альфа-Групп», — отметили в компании.

В сообщении указали, что этот шаг позволит правительству страны участвовать в управлении компанией.

Представитель акционеров «Альфа-Групп» добавил, что пакет группы уменьшился до неконтрольного. Однако такое решение должно помочь компании восстановить работу заводов в Грузии, чтобы выпускать продукцию дальше.

IDS Borjomi International основана в 2002 году и объединяет предприятия по производству бутилированной минеральной воды в России, Украине и Грузии. Основной офис находится на Кипре.

29 апреля «Боржоми» временно приостановила работу в Грузии в связи с финансовыми трудностями из-за спецоперации РФ на Украине. В компании отметили, что трудности возникли с реализацией продукции компании на основных рынках и доступом к банковским счетам, в результате произошло ограничение валютной прибыли и компания не смогла расплачиваться с кредиторами.

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