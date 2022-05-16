Рогозин заявил, что «Роскосмос» готов взять под управление национализируемые предприятия

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о готовности государственной корпорации взять под управление предприятия, близкие по профилю. Об этом сообщается в Telegram-канале Рогозина.

Как пояснил глава госкорпорации, речь о компаниях и организациях, переставших работать в РФ.

«Роскосмос» готов брать близкие по профилю предприятия в наше управление и оперативно наладить выпуск высококачественной отечественной продукции гражданского назначения», — написал Рогозин.

Накануне появилась информация, что доля Renault в «АвтоВАЗе» перешла в государственную собственность России. 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы.

В апреле Рогозин заявил, что Европа больше пострадает от санкций против «Роскосмоса».

Также глава «Роскосмоса» показывал ответы глав NASA и EKA на требования отменить санкции.