Путин заявил, что профицит федерального бюджета за январь-апрель составил 2,7 трлн рублей

Президент России Владимир Путин заявил, что федеральный бюджет за первые четыре месяца 2022 года исполнен с профицитом 2,7 трлн руб. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам, пишет ТАСС.

«Растут возможности бюджетной системы. За январь — апрель профицит консолидированного бюджета составил 2,7 трлн руб.», — сказал президент.

Он отметил, что расходы бюджета за январь — апрель текущего года также выросли. Причиной этому стали решения по опережающему финансированию проектов развития и авансирования закупок.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что российский федеральный бюджет по итогам 2022 года будет исполнен с дефицитом как минимум 1,6 трлн руб.

12 мая первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил в эфире телеканала «Украина 24», что хищение денег из государственного бюджета Украины можно увидеть где угодно. Такое заявление он сделал в ответ на критику в отношении законопроекта о разделении страны на различные экономические зоны, который сейчас разрабатывается в украинском парламенте.