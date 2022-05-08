Итальянский министр Чинголани: Европа перешла на «экономику войны»

Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани заявил, что Европа перешла на «экономику войны». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы — в экономике войны, и в этой экономике войны некоторые страны пострадают гораздо больше из-за решений других в области энергетики», — заявил Чинголани.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия обсуждает второй план Recovery (по восстановлению экономики европейских стран по примеру того, который был принят после пандемии).

Ранее Чинголани заявил, что Италия может достичь независимости от газа из России во второй половине 2024 года.

По его словам, страна может достичь независимости от российского газа благодаря увеличению поставок по трубопроводам. Например, за три года импорт из Алжира должен вырасти в три раза, до 9 млрд кубометров.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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