Военная операция на Украине. День 74-й

9:17

Видео удара по Голой Пристани.

«Удар был нанесен тактическим ракетным комплексом «Точка-У» ВСУ по частному сектору. Полностью разрушен один дом, где проживала семья с ребенком. Повреждены еще десять зданий, в том числе дом ветерана труда. Пострадали мирные жители», — говорится в заявлении.