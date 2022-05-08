Военная операция на Украине. День 74-й

Россия и Украина сообщили о завершении эвакуации мирных жителей с «Азовстали».
По данным ДНР, всего выведено 176 гражданских, по словам президента Украины Владимира Зеленского — более 300 человек.
Видео удара по Голой Пристани.
«Удар был нанесен тактическим ракетным комплексом «Точка-У» ВСУ по частному сектору. Полностью разрушен один дом, где проживала семья с ребенком. Повреждены еще десять зданий, в том числе дом ветерана труда. Пострадали мирные жители», — говорится в заявлении.
❗️ВСУ нанесли ракетный удар по мирному населению города Голая Пристань в Херсонской области, пострадали местные жители, заявили в Минобороны РФ.
Украина могла бы пойти на уступки, чтобы прекратить конфликт. Камни преткновения — это отказ от вступления в НАТО и гарантия о ненападении, заявил плененный ДНР начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков.
Более 13 тыс. жителей Донбасса за сутки пересекли границу с РФ в Ростовской области, сообщает Пограничное управление ФСБ.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что большая часть города Попасная в ЛНР взята под контроль ВС РФ, а главные улицы и центральные районы «зачищены».