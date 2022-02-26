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Bloomberg: США рассматривают санкции против Банка России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

США рассматривают введение санкций против Банка России, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников, этот шаг будет направлен на резервы в размере $643 млрд. Окончательное решение по этому поводу еще не принято, отмечает агентство.

В материале отмечается, что ЦБ держал 16,4% своих активов в долларах на конец июня 2021 года, а доля евро выросла на 32,2%.

«Потеря доступа к средствам за границей может наложить наручники на Центральный банк, поскольку он пытается укрепить курс рубля на валютном рынке, продавая твердую валюту», — утверждает автор материала.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Также ограничительные меры были введены в отношении начальника Генерального штаба Вооруженных сил России — первого заместителя министра обороны, генерала армии Валерия Герасимова. Введение санкций означает блокировку всех активов в юрисдикции США и запрет на сделки с этими лицами для американцев.

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