Глава ДНР пообещал снизить или отменить налоги на освобожденных территориях

На освобожденных территориях Донецкой области и на территории Донецкой народной республики будут снижены или даже отменены налоги. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что снижение или отмена налогов необходимы для восстановления экономики. Кроме того, стоит серьезный вопрос по работе предприятий, а также функционированию малого и среднего бизнеса. Поэтому уже сейчас в Донецке разработали комплекс мероприятий, который поможет предприятиям запуститься и развиваться.

«Для этого по всей территории Донецкой народной республики и по присоединившимся городам и районам будут применяться следующие условия: начиная от снижения или же полной отмены налоговых отчислений и заканчивая непосредственно льготным кредитованием», — заявил Пушилин.

Президент России Владимир Путин 21 февраля признал суверенитет ЛНР и ДНР, а 24 февраля заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса.

19 февраля член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил отдавать беженцам из Донбасса квартиры умерших от коронавируса россиян. По его словам, пандемия существенно сократила население России. В тот же день стало известно, что беженцы из Донбасса могут получить выплаты по 10 тыс. руб.