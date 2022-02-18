В России можно будет отзывать согласие на обработку персональных данных у банков

Россияне смогут отзывать свои согласия на обработку персональных данных, которые они ранее предоставляли банкам. Центральный банк России (ЦБ РФ) занимается запуском специализированной платформы для управления доступом кредитных организаций к личным данным. Об этом пишут «Известия».

Регулятор указал, что платформа позволит упростить процесс предоставления данных из разных финансовых организаций с разрешения гражданина и управлять этими согласиями по аналогии с тем, как это происходит в «Цифровом профиле».

Клиент сможет отзывать согласие, только, если он уже перестал пользоваться продуктом, например возвращает кредит.

Платформа будет запрашивать у банков информацию о возможности отзыва согласия.

Ранее сообщалось, что в рамках международного форума по цифровой безопасности Cyber Security Day 2022 состоялся круглый стол «Приватность и персональные данные», на котором ведущие эксперты отрасли обсудили проблему защиты персональных данных пользователей.

Эксперт-юрист Федерального государственного унитарного предприятия Главного радиочастотного центра Роскомнадзора (ФГУП ГРЧЦ) Денис Садовников отметил, что защита персональных данных россиян является одной из первостепенных задач властей в условиях динамичной цифровизации и перехода многих жизненных процессов в онлайн-формат.