Греф назначен спецпредставителем Путина на переговорах по проведению Expo в Москве в 2030

Председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф назначен специальным представителем президента России Владимира Путина на переговорах по продвижению заявки на проведение Expo в Москве в 2030 году, сообщает ТАСС.

«Назначить Грефа Германа Оскаровича специальным представителем президента РФ (на общественных началах) по вопросам продвижения заявки РФ на право проведения в 2030 году Всемирной универсальной выставки Экспо-2030 в г. Москве», — указано в распоряжении.

Международная выставка Экспо является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. Ближайшая выставка пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах, в городе Дубай.

Предполагается, что если российская заявка будет одобрена, то выставка пройдет в Москве с 27 апреля по 27 октября 2030 года.

Ранее ООН назвала Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни.