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Россия избавляется от вложений в гособлигации США

РФ сократила вложения в американские гособлигации до $2,4 млрд

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Россия в ноябре 2021 года продолжила избавляться от вложений в американские государственные облигации, по итогам месяца значение снизилось до $2,4 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Министерства финансов Соединенных Штатов.

До снижения вложения РФ в американский государственный долг составляли $3,7 млрд.

Сокращение идет несколько месяцев подряд. В августе Москва владела американскими государственными бумагами на сумму более чем $4 млрд.

Выяснилось, что долгосрочные инвестиции в российском портфеле составили $101 млн. долларов, а краткосрочные — $2,308 млрд.

Больше всего американских государственных долговых бумаг на руках у Японии и Китая, их вложения по итогам осени прошлого года достигали $1,34 и $1,081 трлн. За ними идут Великобритания, Люксембург, а также Ирландия.

Ранее была названа причина богатства США.

Также до этого президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с госдолгом Соединенных Штатов.

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Отношения России и США
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