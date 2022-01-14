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Автор санкций против «Северного потока — 2» призвал ввести их, несмотря на отказ Сената

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Carlos Barria/Reuters

Сенатор Тед Круз от Республиканской партии в Twitter призвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена ввести санкции против «Северного потока — 2», несмотря на отказ Сената.

«Президент Байден должен прислушаться к Сенату, народу и правительству Украины, и отменить свое катастрофическое решение предоставить России освобождение от санкций, санкционированных Конгрессом», — заявил Круз.

Он утверждает, что Сенат «осуждает капитуляцию Байдена перед президентом России Владимиром Путиным».

«Несмотря на яростное лоббирование Белого дома, значительное двухпартийное большинство сенаторов (55-44) вновь проголосовало за немедленные санкции в отношении путинского трубопровода», — заявил Круз.

Ранее Сенат США отверг санкции против «Северного потока — 2».

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз предложил ввести ограничения против организаций и ряда их сотрудников, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Санкции включали запрет на въезд в США, заморозку американских активов тех, кто попал под ограничения, и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами черного списка.

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