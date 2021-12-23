Путин назвал ожидаемую инфляцию в РФ по итогам 2021 года

Владимир Путин заявил, что по итогам текущего года в России прогнозируется инфляция 8%. Об этом глава государства сообщил во время Большой пресс-конференции.

По словам президента РФ, рост ВВП по итогам 2021 году в стране составит 4,5%.

«Инвестиции в основной капитал — 7,6% на ноябрь, в целом по году ожидается 6%, был спад в прошлом году 1,4%», — озвучил Путин ожидания по макроэкономике России.

Также Путин подчеркнул, что уровень безработицы в РФ стал ниже уровня до пандемии — 4,3-4,4%.

Положительное сальдо торгового баланса РФ по итогам 2021 практически удвоится и составит $184 млрд., добавил он.

Одновременно с этим Путин обратил внимание, что не может не беспокоить снижение средней продолжительности жизни в России из-за пандемии с 71,5 до 70,1 года.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.