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В России утвердили повышение до 10% ВВП порога для инвестирования средств ФНБ

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100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 10% Валового внутреннего продукта объема ФНБ, при котором из него можно начинать тратить деньги. Об этом сообщается в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

В настоящий момент данная планка находится на уровне 7%.

Федеральный закон, подписанный российским президентом, был принят Государственной думой 17 ноября текущего года. Документ одобрен Советом Федерации 19 ноября.

Данный закон предлагает со следующего года передать доходы от акцизов на средние дистилляты в федеральный бюджет по нормативу 100%. Сейчас 50% доходов от указанных акцизов поступают в федеральный бюджет и 50% в региональные.

При этом настоящий ФЗ вступает в силу со дня его официальной публикации, кроме положений, для которых устанавливаются иные сроки начала действия.

Ранее в ФНС анонсировали отказ от декларации о доходах для физических лиц 3-НДФЛ. Теперь возможность ввести отказ от заполнения деклараций зависит от доступа специалистов к данным.

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