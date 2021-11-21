Украина хочет продлить транзитный контракт с «Газпромом» на 15 лет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире программы «Субботнее интервью», что срок контракта на транзит газа с «Газпромом», в идеале, стоит продлить на 15 лет.

«Для нас идеально продление на 15 лет этих условий. Со стороны Украины было сделано соответствующее предложение увеличить условия контракта. Мы готовы еще до 55 млн кубических метров увеличить транзит. И этот излишек мы готовы транзитировать по цене вдвое ниже, чем в существующем контракте», — сказал премьер.

По его словам, в настоящее время по этому поводу ведутся переговоры с европейскими партнерами, от которых «также зависит продление этого контракта».

При этом премьер заявил, что украинская газотранспортная система может транзитировать вдвое большие объемы газа, отмечая, что система к этому подготовлена.

Несколькими днями ранее украинский премьер-министр Шмыгаль обратился с просьбой к сенату США о санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2», утверждая, что Россия создает энергетический кризис в Европе и продолжает угрожать Украине.

В четверг, 11 ноября, «Газпром» подал заявки на максимальный объем транзита топлива через украинскую газотранспортную систему — 109,3 млн кубометров в сутки. Украинская газораспределительную станция «Суджа» обеспечит 77,1 млн кубометров, на станцию «Сохрановка» придется 32,2 млн кубометров.

До этого сообщалось, что в период с января по октябрь 2021 года поставки природного газа на Украину из стран Евросоюза сократились в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, поставки в этом году за первые десять месяцев составили 2,535 млрд куб. м. В целом объем поставок за каждый месяц был неравномерным. Наибольшее количество газа Украина получила в сентябре – 665 млн куб. м, а самое минимальное в марте и мае, когда страна получила всего 8 млн куб. м. В октябре поставки составили 155 млн куб.