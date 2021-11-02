Россия определилась со сроком окончания вырубки лесов

Во время климатического саммита в Глазго лидеры сотни стран пообещали остановить вырубку лесов до 2030 года. Для того, чтобы защитить и восстановить леса может быть выделено не менее $20 млрд частных и государственных средств. Об этом сообщает France 24.

«Соглашение о вырубке лесов имеет решающее значение для достижения общей цели по ограничению повышения температуры на 1,5 градуса по Цельсию. Леса — наше средство к существованию, они поглощают вредные выбросы человечества», — отметил председатель саммита премьер Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, с принятием соглашения у людей будет шанс положить конец долгой истории человечества как покорителя природы. Вместо этого начнется новая история, где человек станет ее хранителем.

Кроме того, соглашение включает в себя обязательства на восстановление и защиту лесов. На эти цели будет выделено более $20 млрд. Данную инициативу одобрили свыше 100 лидеров стран, на территории которых находится не менее 85% всех мировых лесов, в том числе, Бразилия, Россия, Индонезия, Канада и Демократическая Республика Конго и др.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 2024 году в РФ планируется создать не менее 23 новых охраняемых природных территорий.