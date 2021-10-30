Силуанов прибыл на форум G20, начавшийся в Риме

Министр финансов России Антон Силуанов прибыл на саммит G20, начавшийся в Риме 30 октября. Об этом сообщает «Известия».

Силуанов на форуме в столице Италии представляет Россию.

Приехав к месту проведения, российский министр вышел из машины и прошел в здание. После чего Силуанов снял защитную маску для съемки журналистами.

Саммит «Большой двадцатки» будет идти два дня. Предполагается, что президент России Владимир Путин выступит на мероприятии в дистанционном формате. Италия, председательствующая в G20 страна, готовится задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану.

Ранее в Кремле рассказали об ожиданиях от саммита «Большой двадцатки».

29 октября президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл в Рим для участия в саммите G20.