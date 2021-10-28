Цена на газ в Европе упала ниже $1000 за 1 куб. м

Спотовая цена газа в Европе с открытием торгов продолжила снижение после прозвучавшего объявления о планах закачки «Газпрома» в хранилища ЕС, сообщает «Интерфакс».

Цена ближайшего, ноябрьского, фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром снизилась до $918 за 1 куб. м, а позднее немного восстановилась — до $942.

Днем ранее торги закрылись на уровне $1062 за тыс. кубометров.

Вслед за европейской динамикой снижаются и цены на газ в Азии: декабрьский фьючерс на азиатский спотовый индекс JKM Platts опустился до $1210 за 1 тыс. куб. м (-$11), больше всех упал мартовский фьючерс — на $46, до $996.

Снижение происходит на фоне того, что ранее президент России Владимир Путин поручил председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру после завершения закачки газа в ПХГ России увеличить объемы газа в европейских хранилищах, принадлежащих компании.

Часть из них располагается в Германии и Австрии. По словам Миллера, объемы российского газа в этих хранилищах «незначительны» — чуть меньше 190 тыс. кубометров.

Канцлер Германии Ангела Меркель на минувшей неделе сообщила лидерам стран Европейского союза, что Россия увеличит запасы газа в хранилищах Германии.