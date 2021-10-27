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Путин поручил «Газпрому» увеличить объемы газа в хранилищах Европы

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил руководству «Газпрома» начать плановые работы по наполнению принадлежащих компании европейских хранилищ газом после прекращения закачки в российские хранилища. Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала, трансляцию которого вел телеканал «Россия – 24».

Обращаясь к председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру президент отметил, что у компании есть подземные хранилища в европейских странах.

Миллер подтвердил эту информацию, уточнив, что часть из них располагается в Германии и Австрии. Однако, объемы российского газа в этих хранилищах он назвал «незначительными» – чуть меньше 190 тысяч кубометров.

«Я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища России к 8 ноября, начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в ваших ПГ – в Австрии и Германии. Это даст возможность надежно стабильно ритмично выполнять ваши контрактные обязательства, снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период. И кроме всего прочего создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом», — сказал президент.

Во время Валдайского форума Путин заявил, что дефицит газа в Европе может составить около 70 млрд кубометров. Президент обратил внимание на то, что Россия только наращивает поставки в Европу, в то время как США недопоставляют. Он также подчеркивал, что «Газпром» не получает сверхприбыли от поставок газа в Европу по долгосрочным контрактам.

До этого президент заявил, что Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе, так как это может иметь последствия для «Газпрома». По словам российского лидера, если произойдет снижение потребления, то это отразится и на российских добывающих компаниях.

Путин добавил, что американские компании переориентировали потоки своего газа с европейского на азиатский рынок. По его мнению, данная ситуация привела к недозакачке в подземные хранилища газа Европы.

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