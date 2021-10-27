Путин назвал крайне нестабильной ситуацию на рынке энергоносителей

Ситуация на рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, прежде всего в Европе. Об этом в ходе совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Мы с вами регулярно проводим такие обсуждения, и это очень важно, особенно на фоне текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей. А она, как знаете, остается крайне нестабильной. Прежде всего имею в виду конъюнктуру европейского рынка природного газа», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в Европе «цены на так называемых спотовых, краткосрочных контрактов» все еще превышают отметку в 1000$ за тысячу кубометров.

Ранее государственный секретарь по энергетике Испании Сара Аагесен Муньос по прибытии на заседание Совета ЕС по энергетике, транспорту и телекоммуникациям сообщила, что Евросоюзу в период экономического восстановления необходимо более кардинально реформировать внутренний рынок электроэнергии.