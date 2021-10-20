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Кастинги для будущих арендаторов квартир стали проводить в Москве

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова заявила, что на рынке аренды в столице возобновилась практика проведения кастингов среди предполагаемых квартиросъемщиков. Об этом сообщает «Лента.ру».

По ее словам, аналогичная практика перед сдачей жилья была популярна около 20 лет назад.

«Сейчас наблюдается интересная ситуация — подобное мы видели в 2000-х, когда на московском арендном рынке был заметный дефицит предложения, и собственники могли выбирать арендатора», — уточнила Дымова.

В результате в рамках кастинга владельцы недвижимости в Москве, как добавила эксперт, отказывают неподходящим людям.

Мотивы у арендодателей из 2000-х и настоящих немного разные, обратила внимание она.

В 2021 году собственники проводят подобные кастинги, чтобы сэкономить время. Речь идет о планировании большого количества показов квартиры с участием агента на один день.

Труднее всего съемщикам договориться с теми, кто сдает жилье неофициально, подчеркнула Дымова. Хозяева, уклоняющиеся от уплаты налогов, меньше всего желают заселять семьи с маленькими детьми и беременными женщинами. В качестве основной причины стали вероятные конфликты снимающих квартиру с соседями по дому. При подобном раскладе может выявиться факт сдачи квартиры.

Ранее сообщалось, что в Москве начали дешеветь новостройки.

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