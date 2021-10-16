Новак заявил, что Россия удивлена желанием Украины платить больше за российский газ

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия удивлена желанием Украины продолжать покупать российский газа не напрямую, из-за чего страна платит за газ на 20-30% дороже. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-1», сообщает ТАСС.

«Возникает вопрос, а почему вы не берете напрямую газ из Российской Федерации, тот же газ, который вы отбираете во время транзита и, соответственно, платите за него на 20-30% дороже. Ну, это вызывает удивление», — отметил Новак.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что устаревшее оборудование газотранспортной системы Украины не позволяет увеличить транзит газа. Российский лидер напомнил, что ГТС Украины не ремонтировалось «десятилетиями», и увеличение поставок может привести к негативным последствиям. Согласно его оценке, изношенность украинской газотранспортной системы составляет порядка 80-85%.

По действующему транзитному соглашению между Россией и Украиной, которое действует до конца 2024 года, «Газпром» обязан прокачивать через территорию Украины 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Председатель правления компании Алексей Миллер сообщал, что «Газпром» готов продолжить транспортировку газа через территорию Украины после 2024 года по новым контрактам.