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Банк Хоум Кредит запускает новую акцию в пользу вакцинации

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Банк Хоум Кредит

Хоум Кредит Банк запускает акцию в поддержку вакцинации. Каждый вакцинированный от коронавируса человек сможет получить 10% кешбэка за покупки, сделанные по кредитным картам до 30 сентября.

«Мы уверены: только массовая вакцинация поможет преодолеть распространение вируса. Поэтому на вопрос, делать или не делать прививку, в Банке Хоум Кредит отвечают однозначно: делать», — следует из сообщения кредитной организации.

Для того чтобы принять участие в акции, с 16 августа по 30 сентября нужно оформить карту «Кредитная Польза» или «120 дней без %», затем оплатить этой картой покупки на общую сумму от 1000 рублей. А также передать банку копию документа о вакцинации – это можно сделать офисе или онлайн (через Хоум-чат или в мобильном приложении).

«При этом нам не важно, когда именно вы сделали прививку. Справка о 1 этапе тоже подойдет», — уточняют в банке.

«Наша принципиальная позиция – поддерживать всех, кто делает свой вклад в борьбу с пандемией. Поэтому мы запустили уже третью по счету акцию в поддержку вакцинированных. Все участники акции получат бонус, который смогут потратить на любые покупки. Но самое главное преимущество, которые получат привитые, – это здоровье и безопасность», — комментирует Дмитрий Пешнев-Подольский, председатель правления Банка Хоум Кредит.

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