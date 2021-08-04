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В АТОР не видят предпосылок к закрытию Турции

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Depositphotos

Туроператоры не видят никаких предпосылок для закрытия Турции для российских туристов. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает ТАСС.

Соответствующее заявление Ломидзе сделала на пресс-конференции в ТАСС «АТОР: возобновление авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом».

«Спрос (российских туристов на отдых в Турции — прим.) в этом году пока, по предварительным данным, ниже, чем в 2019 году на 25-30%, что говорит о том, что самое массовое направление, самое дешевое направление тем не менее не показало какого-то колоссального прорыва», — сказала директор АТОР.

По ее словам, это свидетельствует о том, что пока рано говорить о восстановлении туристической отрасли. При этом Ломидзе не исключила, что ситуация могла бы быть иной, если бы турецкое направление не было закрыто для граждан России с середины апреля до конца июня 2021 года.

Ранее в АТОР заявили о влиянии пожаров в Турции на продажу путевок в страну.

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