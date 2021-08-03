Российские студенты рассказали, какую зарплату ждут на первой работе

Более половины российских студентов (57,7%) считают, что на своей самой первой работе будут получать до 50 тыс. рублей, сообщает RT со ссылкой на исследование платформы «ВРаботе».

По данным опроса, 15,2% респондентов хотели бы получать 50 — 75 тыс. рублей, 14,3% рассчитывают на сумму меньше 15 тыс. рублей.

Зарплату в размере 75 — 100 тыс. рублей желают иметь 6%, следует из данных исследования.

По данным «Вработе», 73,6% студентов выразили желание работать за границей и лишь 26,4% опрошенных отметили, что хотели бы найти для себя вакансии в России.

В опросе приняли участие студенты — юноши и девушки 18–19 лет, обучающиеся в 297 университетах и 135 колледжах, из 85 субъектов РФ.

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