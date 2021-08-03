Французская фармкорпорация Sanofi планирует купить компанию-партнера по разработке вакцины

Французская фармацевтическая компания Sanofi предлагает купить американскую компанию Translate Bio — они вместе разрабатывает вакцину мРНК против коронавируса, сообщили Reuters два источника, знакомые с ситуацией

Как сообщил один из источников, в понедельник 2 августа должно было состояться заседание совета директоров Translate Bio для обсуждения предложения. Второй источник сообщил, что члены руководства Sanofi встретились в воскресенье 1 августа, чтобы обсудить потенциальную сделку.

Сумма сделки не уточняется. Ни одна из компаний пока официально не подтвердила информации о возможной сделке.

Отмечается, что в течение дня акции Translate выросли более чем на на 70%.

Ранее в этом году Sanofi согласовала производство 125 млн доз вакцины ее прямых конкурентов — американской и немецкой компаний Pfizer/BioNTech.

При этом, контракт на поставку вакцины Sanofi подписан с Евросоюзом. Ранее в ЕС начали оценку французской вакцины против COVID-19.