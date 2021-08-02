Крупнейшая бразильская авиакомпания закупит электросамолеты у стартапа на $1 млрд

Немецкий стартап Lilium, производящий электрические самолеты, которые могут взлетать и приземляться вертикально, объявил о планах продать 220 машин на сумму до $1 млрд бразильскому лоукостеру Azul, сообщает телеканал CNBC.

Последний самолет Lilium — пятиместная модель, но тот, что будет запущен в серийное производство и будет продан Azul, будет семиместным — на борту будут шесть пассажиров и пилот. Стоимость одного такого самолета — $4,5 миллиона.

«Самолет, который мы планируем запустить, будет развивать скорость до 175 миль в час [около 280 км/ч]. Длительность работы [на заряде] — 155 миль [250 километров]», — сказал Алекс Ассейли, главный стратег Lilium.

Как ожидается, производство самолетов начнется уже в этом году, первые из них попадут в авиапарк Azul в 2025 году, добавил он. Также Azul и Lilium намерены запустить в Бразилии сеть вертипортов — специальных аэропортов с вертикальным взлетом.

Azul — крупнейшая внутренняя авиакомпания Бразилии по количеству обслуживаемых городов и ежедневным вылетам. Ее генеральный директор Джон Роджерсон заявил, что Azul постарается помочь «создать рынки и спрос на сеть реактивных самолетов Lilium в Бразилии».

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