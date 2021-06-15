В Госдуме назвали абсурдом предложение Киева обменять Крым на «Северный поток — 2»

Депутат Государственной думы России от Крымского региона, член Комитета по энергетике Михаил Шеремет назвал полным абсурдом предложение Киева «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Такое ощущение, что киевские власти живут в параллельном измерении. Россия не торгует ни суверенитетом, ни свободой, ни тем более людьми и территориями. Украинским горе-политикам пора это зарубить себе на носу», — подчеркнул парламентарий.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что условием для запуска газопровода «Северный поток — 2» должна стать «деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины». То есть, он призвал «обменять» газопровод на Крым.

Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт назвал чушью предложение украинского министра по СП2. Немецкий политик также подчеркнул, что власти Украины видят Крым исключительно как территорию и им наплевать на местное население, напомнив, что Киев отрезал полуостров от воды и света.