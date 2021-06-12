Куба просит туристов не привозить наличные доллары

Куба советует приезжающим в республику не брать с собой наличные американские доллары, так как они не будут приниматься к оплате и обмену на местные песо, сообщил первый заместитель председателя кубинского Центрального банка Франсиско Майобре Ленсе. Его слова приводит ТАСС.

Мера вступает в силу с 21 июня текущего года.

«Тем, кто с этого дня приедет в страну, следует иметь с собой любую другую валюту», — заявил зампред Центробанка Кубы.

По его словам, речь идет исключительно о наличных долларах, с оплатой картами у туристов проблем не возникнет.

Ранее ЦБ Кубы сообщил, что банки республики перестанут принимать наличные доллары для зачисления на счета клиентов. Такое решение связано с «экономической блокадой» Кубы со стороны Соединенных Штатов.

В апреле текущего года на Кубе сменился лидер Компартии, и страна приняла новые принципы управления экономикой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».