Белоусов назвал размер внешнего долга России

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов, выступая на встрече с молодежью в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что внешний долг страны на сегодняшний день составляет порядка 5% ее ВВП, что меньше $80 млрд, передает ТАСС.

Он отметил, что это «очень мало».

«Нам обычно говорят: заимствуйте больше», — сказала Белоусов.

По его словам, Россия не будет увеличивать займы.

Вице-премьер также сообщил, что что корпоративный долг страны уже достиг отметки, равной примерно $380 млрд.

На этой неделе Счетная палата РФ сообщила, что за первый квартал текущего года государственный долг России вырос на 741,3 млрд рублей, приблизившись к 20 трлн рублей.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также приняли решение выслать 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.