Белоусов назвал размер внешнего долга России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Помощник президента России Андрей Белоусов на расширенном заседании президиума Госсовета, 12 февраля... Помощник президента России Андрей Белоусов на расширенном заседании президиума Госсовета, 12 февраля...
Помощник президента России Андрей Белоусов на расширенном заседании президиума Госсовета, 12 февраля...
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов, выступая на встрече с молодежью в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что внешний долг страны на сегодняшний день составляет порядка 5% ее ВВП, что меньше $80 млрд, передает ТАСС.

Он отметил, что это «очень мало».

«Нам обычно говорят: заимствуйте больше», — сказала Белоусов.

По его словам, Россия не будет увеличивать займы.

Вице-премьер также сообщил, что что корпоративный долг страны уже достиг отметки, равной примерно $380 млрд.

На этой неделе Счетная палата РФ сообщила, что за первый квартал текущего года государственный долг России вырос на 741,3 млрд рублей, приблизившись к 20 трлн рублей.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также приняли решение выслать 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.