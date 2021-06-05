На ПМЭФ-2021 заявили о двойной роли нефтяных компаний в переходный период в энергетике

Старший вице-президент Exxon Mobile Нил Чапман в своем выступлении на ПМЭФ-2021 в субботу заявил, что нефтегазовая индустрия давно работает над снижением выбросов парниковых газов и сегодня отрасль берет на себя лидирующую роль в переходе к низкоуглеродной энергетике, вкладывая миллиарды долларов в развитие «зеленых технологий».

Однако, у нефтяных компаний в переходный период двойная роль, заметил топ-менеджер.

«С одной стороны нужно сократить углеродный след, чтобы у мира был шанс решить проблемы, обозначенные в Парижском соглашении, а с другой стороны — в ближайшие десятилетия нужно обеспечить надежные поставки энергоресурсов, чтобы развивающиеся страны могли повысить уровень жизни», — сказал Чапман.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня.