Путин не считает, что Россия обязана «всех кормить»

Президент России Владимир Путин заявил, что у страны нет обязанности кормить другие государства. Во время дискуссии на ПМЭФ глава РФ так отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского об опасности ввода в строй газопровода СП-2 для экономики Украину.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung напомнил, что транзит газа из России в Европу через Украину дает украинской экономике солидную прибыль, поступление которой может прекратиться после введения СП-2 в строй.

«Северный поток — 2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас по меньшей мере от $3 млрд в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию», — сказал Зеленский.

«Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас, что, обязанность такая — всех кормить?» — спросил Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума.

При этом, Москва не намерена расторгать пятилетний контракт с Киевом о транзите газа, который был заключен в декабре 2019 года, говорил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, российский лидер объяснил, почему газопровод нужен Европе.

«Зеленые в ФРГ выступают за то, чтобы брать американский газ, сжиженный. Но если они зеленые настоящие, они должны знать, что 70% газа добывается способом гидроразрыва пласта. И что это такое для экологии?», — обратил внимание Владимир Путин.

По его словам, нужно сделать соответствующие выводы.

«А выводы такие: здесь экологичнее, чище, дешевле, надежнее. Вот наши партнеры сделали выбор в сторону этого проекта», — подчеркнул Владимир Путин.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

До этого Зеленский подсчитал потери Украины от запуска «Северный поток — 2».

Кроме того, Путин заявил, что вторая нитка «Северного потока — 2» будет закончена в течение 1,5-2 месяцев.