Путин назвал две главные проблемы России

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), назвал две главные проблемы России.

По мнению российского лидера, это «припавший» рынок труда и инфляция. Путин заявил, что на данном этапе наиболее подходящей для российской экономики является инфляция на уровне 5%.

«Она у нас сейчас 5,8%. Думаю, что, и эксперты сходятся к тому, что где-то в районе 5%, может быть, чуть поменьше, хорошо бы было чуть поменьше, была бы инфляция по 2021 году», — считает Путин.

В отношении российского рынка труда, президент России отмечает рост, ставший возможным благодаря оперативным мерам правительства.

«Благодаря своевременным оперативным мерам российская экономика, рынок труда уже приближаются к докризисным уровням. Мы сумели сберечь миллионы рабочих мест, избежать резкого падения доходов граждан», — заявил Путин.

Он признал наличие проблем связанных с падением реальных доходов населения.

«Но не произошло ничего такого, что мы могли бы назвать какой-то катастрофой, что, в принципе, в таких условиях, в которых мы жили, было вполне возможно», — считает Путин.

Главной проблемой он считает безработицу в среде молодежи.