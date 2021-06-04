Курс доллара опустился ниже 73 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 73 рублей впервые с 7 мая.

Валюта подешевела на 0,41%, до 72,94 руб. (15.32 мск).

Ранее россиянам посоветовали, что делать с долларами после решения Фонда национального благосостояния свести долю долларов к нулю.

До этого глава Минфина Антон Силуанов объявил, что Россия полностью поменяет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), полностью выйдя из доллара и добавив золото.

Доля евро вырастет с 35% до 40%, юаня — с 15% до 30%, фунтов — сократится с 10% до 5%, иен — останется на отметке 5%. Доля золота определена на уровне 20%. Изначальная структура вложений ФНБ включала в себя по 45% доллара и евро и 10% фунтов стерлингов.