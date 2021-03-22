В России выявили новую схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи

Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денежных средств, направленную на уход от процедур контроля банков с использованием налоговых либо таможенных платежей. Об этом сообщается на сайте ведомства, со ссылкой на информационный бюллетень.

По информации ведомства, речь идет о модификации теневой схемы, в которой денежные средства от заказчиков перечисляются на счета предприятий или связанных с ними лиц через счета большого числа посредников, которые обладают признаками фиктивности. Кроме того, уточняется, что данной схемой чаще всего пользуются компании с большим оборотом наличных.

Также в 2020 году появились различные вариации на данную типологию, которые были направлены на уход процедур контроля банков.

«Например, кредитными организациями выявлены ситуации, связанные с перечислением фиктивными компаниями налоговых или таможенных платежей за ТРП», — отмечается в бюллетене.

Ранее банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Оказалось, что так преступники отмывали деньги под прикрытием борьбы с коронавирусом.