Названы самые популярные маршруты по России в Новый год
Бернст Ю.
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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, куда россияне чаще всего ездили в новогодние каникулы, передает RT.
Среди авианаправлений наиболее популярными оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Далее в этом рейтинге следуют Краснодар, Симферополь, Махачкала, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.
На поезде чаще ездили в Москву, Петербург, Краснодар, Нижний Новгород и Тюмень.
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