Китай и Евросоюз завершили переговоры по инвестиционному соглашению, написала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Со стороны Китая в переговорах участвовал председатель КНР Си Цзиньпин, со стороны Евросоюза — председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня ЕС и Китай завершили в принципе переговоры по инвестиционному соглашению для более сбалансированных торговых и деловых возможностей», — написала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Евросоюз имеет самый большой рынок в мире и открыт для бизнеса.

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