Россияне смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает россиянам обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Авторами закона стали депутаты фракции «Единая Россия». Как утверждается в документе, жалоба на административное правонарушение может быть подана в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью, или через форму на сайте суда.

Также копия решения по жалобе может быть отправлена в форме электронного документа через портал «Госуслуги» в течение трех дней со дня вынесения решения.

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