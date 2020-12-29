Россияне смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает россиянам обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Авторами закона стали депутаты фракции «Единая Россия». Как утверждается в документе, жалоба на административное правонарушение может быть подана в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью, или через форму на сайте суда.

Также копия решения по жалобе может быть отправлена в форме электронного документа через портал «Госуслуги» в течение трех дней со дня вынесения решения.

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