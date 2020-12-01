Путин поручил провести ревизию норм в промышленном строительстве

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину провести ревизию регулятивных норм в промышленном строительстве, пишет ТАСС.

«Прошу правительство провести комплексную ревизию регулирования в промышленном строительстве», — сказал Путин.

Президент также распорядился подготовить свод правил для внедрения новых материалов и технологий.

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