Путин поручил провести ревизию норм в промышленном строительстве
Карина Казанцева
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Президент России Владимир Путин поручил кабмину провести ревизию регулятивных норм в промышленном строительстве, пишет ТАСС.
«Прошу правительство провести комплексную ревизию регулирования в промышленном строительстве», — сказал Путин.
Президент также распорядился подготовить свод правил для внедрения новых материалов и технологий.
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