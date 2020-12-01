В Москве разрешили гибкий график работы нотариальных контор

Власти Москвы отменили ограничения на часы работы нотариальных контор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Теперь нотариусы смогут работать по гибкому графику и самостоятельно определять дни и часы приема посетителей.

При этом, как уточнили в пресс-службе, количество приемных часов в неделю должно быть не менее 30.

До этого в столице действовал единый график работы нотариальных контор: начало работы – 09.00 или 10.00, окончание работы – 18.00 или 19.00.

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