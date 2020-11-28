Парк развлечений «Остров мечты» могут оштрафовать на 500 тысяч рублей
В Москве развлекательный парк «Остров мечты» может заплатить штраф в 500 тысяч рублей или закрыться на 90 суток из-за несоблюдения мер по коронавирусу, сообщил оперштаб в Telegram.
«Парк развлечений «Остров Мечты» могут оштрафовать на 500 тысяч рублей или закрыть на 90 суток за нарушения мер профилактики COVID-19», — говорится в сообщении.
В столице коронавирусом заразились 592 415, выздоровели 441 535, погибли 8 756 человек.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.
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