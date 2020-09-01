«Деловая Россия» предложила хранить платежные данные россиян в РФ

Общественная организация «Деловая Россия» предложила правительству РФ хранить персональные платежные данные россиян на территории России. Об этом, ссылаясь на письмо сопредседателя организации Антона Данилова-Данильяна, сообщает газета «Ведомости».

По данным газеты, в письме предлагается обязать операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры и банковских платежных агентов хранить данные россиян в РФ, включая данные трансграничных транзакциях.

Автор письма утверждает, что около 30% платежей по российским картам в интернете относятся к зарубежным компаниям, таких как Apple, Google, Microsoft, Amazon.

«Очевидно, что часть платежных данных является персональными данными, а именно ФИО покупателя, его адрес и другие точные сведения о покупателе», — написал Данилов-Данильян.

По его мнению, отсутствие локализации персональных данных россиян препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом.

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