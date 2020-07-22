Госдума приняла закон о запрете криптовалюты как денежной единицы
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В Госдуме приняли законопроект, который запретит расплачиваться криптовалютами в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом криптовалюта рассматривается как средство инвестиций, сбережений, а также средство платежа, но не признается денежной единицей на территории России.
Кроме того, закон устанавливает проведение с 2021 года сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Так, будет разрешено обращение, учет и выпуск цифровых прав только через внесение записей в информационной системе на основе распределенного реестра.
Российские банки и биржи могут проводить сделки купли-продажи и обмена цифровых активов, но только при учете организации в специальном реестре ЦБ.
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