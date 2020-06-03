Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Так, 65% всех сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек. При этом почти треть из них являются представителями fashion-сегмента.

Издание отмечает, что только 18% ритейлеров не планируют закрывать свои точки, еще 17% пока не приняли окончательного решения.

По словам эксперта, виной тому — товарооборот. В fashion-индустрии он уже несколько месяцев является нулевым в связи с закрытием границ. Дело в том, что это вызвало сбои в поставках товаров и простой фабрик за границей.

Кроме того, влияние оказало закрытие торговых центров и падение реального платежеспособного спроса населения. Отмечается, что наибольшие трудности сейчас испытывают несетевые операторы.

Для сравнения, в 2019 году свои точки закрыли 20% ритейлеров.

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