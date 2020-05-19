Путин назвал причину отсутствия единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что ввести единый тариф на транзит газа в ЕАЭС пока нельзя из-за недостаточного уровня интеграции. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, это будет возможно лишь при наличии единого рынка с единым бюджетом и единой системой налогообложения.
«Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут», — произнес он.
Российский лидер добавил, что цены на газ должны формироваться исходя из рыночной конъюнктуры с учетом затрат и инвестиций поставщиков. Кроме того, они обязаны обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал.
По мнению Путина, данный вопрос стоит обсудить несколько позднее на экспертном уровне.
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