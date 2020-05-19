Путин назвал причину отсутствия единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что ввести единый тариф на транзит газа в ЕАЭС пока нельзя из-за недостаточного уровня интеграции. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, это будет возможно лишь при наличии единого рынка с единым бюджетом и единой системой налогообложения.

«Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут», — произнес он.

Российский лидер добавил, что цены на газ должны формироваться исходя из рыночной конъюнктуры с учетом затрат и инвестиций поставщиков. Кроме того, они обязаны обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал.

По мнению Путина, данный вопрос стоит обсудить несколько позднее на экспертном уровне.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко призвал лидеров ЕАЭС найти консенсус по цене на транспортировку газа

— Лукашенко призвал Путина рассмотреть вопрос о ценах на газ в ЕАЭС