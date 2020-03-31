Мишустин заявил о свободе зарплатных счетов от нового налога

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Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что доходы с зарплатных счетов граждан не будут облагаться налогом. Об этом сообщает ТАСС.

«Зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налогов», — заверил он.

Премьер-министр также отметил, что новое налогообложение коснется только процентных доходов, превышающих 60 тыс. руб. Он напомнил, что вкладчики не будут платить налог на проценты 2020 года. Первые оповещения о платежах за 2021 год они получат только в 2022 году.

По словам Мишустина, нововведение не является временной мерой и направлено на обеспечение стабильности бюджетной системы России.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил ввести налог 13% на проценты по вкладам и ценным бумагам свыше 1 млн руб.