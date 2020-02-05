Намерение США ввести санкции против «Северного потока — 2» оценили в ГД

В Госдуме прокомментировали данные в СМИ о том, что США готовятся расширить санкции в отношении «Северного потока — 2». Об этом сообщает RT.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенув заявил, что американские власти не прислушиваются к мнению своих партнеров из Европы.

Он добавил, что Германия неизменно сохраняла свою позицию в отношении газового проекта на протяжении всех этапов давления на «Северный поток — 2».

«Речь не только об экономике, но и об обретении экономического и политического суверенитета», — заключил Гутенув.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ узнали о намерении США расширить санкции против «Северного потока — 2»

— Американский сенатор оценил возможность новых санкций против «Северного потока — 2»