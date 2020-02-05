Намерение США ввести санкции против «Северного потока — 2» оценили в ГД
В Госдуме прокомментировали данные в СМИ о том, что США готовятся расширить санкции в отношении «Северного потока — 2». Об этом сообщает RT.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенув заявил, что американские власти не прислушиваются к мнению своих партнеров из Европы.
Он добавил, что Германия неизменно сохраняла свою позицию в отношении газового проекта на протяжении всех этапов давления на «Северный поток — 2».
«Речь не только об экономике, но и об обретении экономического и политического суверенитета», — заключил Гутенув.
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