Укрепление «Роснефти» на рынке ФРГ влияет на настроения местных элит, считает эксперт

Старший научный сотрудник Отдела европейских политических проблем ИМЭМО РАН Федор Басов прокомментировал увеличение «Роснефтью» своей доли в НПЗ Bayernoil.

Ранее в понедельник стало известно, что немецкая дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Deutschland GmbH завершила сделку по приобретению у британской BP 3,57% акций НПЗ Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH. В итоге «дочка» НК увеличила свою долю в НПЗ до 28,57% с 25%.

«BP постепенно уходит из Германии, чьи активы, как правило, покупает «Роснефть». Это небольшая покупка, «Роснефть» не станет мажоритарием, но это еще одно свидетельство того, что в последние три года компания расширяет присутствие на немецком рынке», — сказал Басов в интервью «Газете.Ru».

Он также констатировал, что в Германии дела у «Роснефти» идут хорошо.

«В прошлом году они даже получили лицензию на сбытовую деятельность, то есть продажу конечному потребителю, — напомнил Басов. - Доля «Роснефти» в немецкой нефтепереработке составляет

12%. Если у компании будет получаться расширять производственные мощности, торговлю, постепенно она будет выходить на австрийский рынок, поскольку она укрепит позиции на юге Германии».

В свою очередь гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что «укрепление позиций Роснефти на немецком рынке, как в восточногерманских землях, так и на юге, как в Бранденбурге, так и в Баварии, безусловно, оказывает влияние на настроения местных политических элит, которые все чаще призывают правительство пересмотреть нынешнюю санкционную политику».

«Роснефть уже не только поставляет и перерабатывает нефть. Компания вышла к конечному потребителю, поставляет целую линейку нефтепродуктов, обеспечивает авиатопливом аэропорты Берлина и Мюнхена, и в ФРГ понимают ее значение для рынка нефтепродуктов всей Центральной Европы», - пояснил эксперт.