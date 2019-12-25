Объем поддержки малого и среднего бизнеса в рамках Национальной гарантийной системы составил более 1,5 трлн рублей

С 2015 по 2019 год участниками Национальной гарантийной системы предоставлена поддержка, включающая в себя гарантии и поручительства Корпорации МСП, поручительства региональных гарантийных организаций, гарантии и прямые кредиты МСП Банка, а также кредиты прочих банков в рамках совместной программы субсидирования на общую сумму гарантийной поддержки в размере 570,3 млрд рублей, что позволило субъектам МСП привлечь консолидированный объем финансовой поддержки субъектам МСП в размере более 1,5 трлн рублей.

В 2019 году объем консолидированной финансовой поддержки вырос в 1,7 раз по сравнению с 2018 годом и в 7 раз по сравнению с 2015 годом.

При этом, процентные ставки по кредитам и займам с поддержкой Корпорации МСП были в среднем на 2,9 процентных пункта ниже среднерыночных ставок банковского кредитования на протяжении всего времени работы Корпорации МСП: в 2016 году ставка по кредитам и займам с поддержкой Корпорации составляла 10,74% при среднерыночной ставке 15,32%, в 2017 году – 10% при среднерыночной 12,85%, в 2018 году – 8,61% при среднерыночной 10,82%.